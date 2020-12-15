Adnan Babuçcu virüs kurbanı

Çorum’un İskilip İlçesinde ilk gazete çıkaran isim olan Adnan Babuçcu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

İskilip’te “Bizim İskilip” adıyla ilk gazeteyi çıkaran Babuçcu, daha sonra Memleket Gazetesi sahipliği de yaptı. Uzun yıllar matbaacılık mesleğini de yürüten Babuçcu, ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.

Bir dönem AK Parti İlçe yönetiminde de yer alan Adnan Babaçcu, yakalandığı yeni tip koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adnan Babuçcu’nun vefatı ilçede derin üzüntüyle karşılandı. Babuçcu dün İskilip’te toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)