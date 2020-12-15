Son Dakika

Adnan Babuçcu virüs kurbanı

Çorum’un İskilip İlçesinde ilk gazete çıkaran isim olan Adnan Babuçcu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncel 15.12.2020, 20:39
57
Adnan Babuçcu virüs kurbanı

Çorum’un İskilip İlçesinde ilk gazete çıkaran isim olan Adnan Babuçcu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

İskilip’te “Bizim İskilip” adıyla ilk gazeteyi çıkaran Babuçcu, daha sonra Memleket Gazetesi sahipliği de yaptı. Uzun yıllar matbaacılık mesleğini de yürüten Babuçcu, ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu.

Bir dönem AK Parti İlçe yönetiminde de yer alan Adnan Babaçcu, yakalandığı yeni tip koronavirüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adnan Babuçcu’nun vefatı ilçede derin üzüntüyle karşılandı. Babuçcu dün İskilip’te toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 15 Aralık 2020
İmsak 06:18
Güneş 07:50
Öğle 12:40
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@