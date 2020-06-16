Adliye’de ilk gün yoğunluğu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran'a kadar nöbet sistemi ile çalışılan Adliye Sarayı’nda bugün itibariyle yargısal süreç ve duruşmalar başladı. Covid-19 önlemleri kapsamında vatandaşlar içeri ateş ölçülerek alınırken, maskesiz vatandaşlar ise adliyeye alınmadı.

Ateş ölçümü sırasında ateşi 40 derece olan bir vatandaşın içeriye girmesine izin verilmedi. Adliye önünde kısa süreli paniğe neden olan vatandaş, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Adliye giriş kapısının bulunduğu alan dezenfekte yapıldı.