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Adliye Sarayı istişaresi

Çorum Adalet Sarayı’na ek bina yapılması için istişare yapıldı.

Adliye Sarayı istişaresi

Çorum Adalet Sarayı’na ek bina yapılması için istişare yapıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 22:30
Adliye Sarayı istişaresi

Çorum’da Fatih Caddesi üzerinde 2006 yılında hizmet vermeye başlayan ve halen Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Hakimliği, İcra Ceza Mahkemesi, İnfaz Hakimliği, 4 Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Sulh Hukuk Mahkemesi, İcra Hukuk Mahkemesi, İcra Ceza Mahkemesi, 2 İş Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 4 İcra Müdürlüğü, Adli Sicil, Emanet Bürosu, Tarama Merkezi, Hukuk Ön Büro, Ceza Mahkemeleri Ön Büro, Hukuk Mahkemeleri Ön Büro, Vezne İdari İşler Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü ile hizmetlerini sürdüren Adalet Sarayı’na ek bina yapılacak.

Adliye Sarayı’na ek bina yapılmasına yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere Çorum Belediyesi Başkanlık makamında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İmar Müdürü Yüksel Boyraz katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı’nca mevcut adliye sarayına yapılması planlanan ek bina projesi konusunda istişarede bulunduklarını belirtti.

Buna göre Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen resmi yazıda, mevcut Adliye Sarayı’na ek bina yapımının onaylandığı, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek bina ihtiyacının Adalet Sarayı’na bitişik konumdaki alan üzerinde karşılanmasının yargı hizmetlerinin etkin ve verimli yerine getirilmesi açısından uygun olduğu, bu nedenle Adalet Sarayı’nın batısında bulunan park alanı için imar planı değişikliği yapılarak aşamalardan bakanlığa bilgi verilmesi istendi.

Bakanlığın yazısı kapsamında yapılan toplantıda projenin revize edilmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca ek binanın altına yeraltı otoparkı yapılması kararı alındığı ve projeye son şekli verildikten sonra Belediye Meclisi’nin gündemine geleceği de öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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