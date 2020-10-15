Adliye ek binasının yeri onaylandı

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Ulukavak Mahallemizde bulunan Adliye Sarayımızın yanına yapılacak olan Yeni Adliye Binamızın yeri Adalet Bakanlığımız tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'e MKYK Üyemiz Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan'a ve Milletvekillerimiz Sayın Oğuzhan Kaya ve Sayın Erol Kavuncu'ya, İl Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)