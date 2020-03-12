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“Adliye ek binası için süreç hızlandırılacak”

Çorum’a yapılması gündemde olan Adliye ek binası ile ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşme yapıldı.

“Adliye ek binası için süreç hızlandırılacak”

Çorum’a yapılması gündemde olan Adliye ek binası ile ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşme yapıldı.

12 Mart 2020 Perşembe 00:10
“Adliye ek binası için süreç hızlandırılacak”

Ankara’da bulunan AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile birlikte bakanlarla görüşüyor. İl Başkanı Ahlatcı, son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Görüşme hakkında açıklama yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilimizde yapılması gündemde olan Adalet Sarayı’na ek bina konusunu bir kez daha Bakan Gül’e aktardığını bildirdi.

Yusuf Ahlatcı, Bakan Gül’ün daha öncede bilgisine sunulan konuyla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılması için ilgili bürokratlara talimat verdiğini kaydetti. Ahlatcı, Çorum’un her konuda olduğu gibi adalet hizmetlerinin de en iyi şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Adliye Sarayı'na ek bina kazandırılmasının da uzun süredir gündemde olduğunu hatırlatan Yusuf Ahlatcı, Bakan Gül’ün talimatları doğrultusunda bu konunun önümüzdeki süreçte hız kazanacağını ve en kısa sürede Çorum Adalet Sarayı’na ek binanın kazandırılacağını söyledi.

(Haber Merkezi)

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