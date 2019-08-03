“Adliye binasına ek bina yapılacak”

Bakanlarla geçtiğimiz hafta içerisinde önemli görüşmeler yapıldığını kaydeden Ahlatcı, “İlimizin sorunları ve talepleri, tek vücut halinde bakanlara iletildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptığımız ziyarette Adliye binasının yerinde kalması gerektiğini söyledik. Adalet Bakanlığı’nın geliştirdiği “tip bina” yapılması konusunda hemfikir olduk. Adliye binamızın yanına yeni bir bina yapılacak. Yandaki yeşil alanın bir kısmının bu binaya tahsis edilmesi gerekiyor. Adliye binasının Otogar’ın yanında bulunan İdare Mahkemesi’ne taşınmasını uygun bulmadığımızı belirttik. Adalet Bakanlığı Emlak-İnşaat Bölümü’nden yetkililer Eylül ayı gibi Çorum’a gelerek gerekli incelemeyi yapacak” dedi.

“ACEMİ BİRLİĞİ ÇORUM’A KAZANDIRILACAK”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de bir görüşme yapmak istediklerini belirten Ahlatcı, “Ancak S400 ve güvenli bölge çalışması nedeniyle randevumuz ileri bir tarihe ertelendi. Çorum’da daha önce kendisiyle mutabık kaldığımız bedelli acemi birliği hususunun hükümet programına dahil edilmesiyle ilgili bir görüşmemiz olacaktı. Acemi birliğine son derece önem veriyor. Ayda 3 bin kişilik acemi birliği yılda 36 bin kişi eder. Bunların ailelerini de hesaplarsak kent ekonomisine önemli katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. (Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)