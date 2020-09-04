Adli Yıl kutlama ziyaretleri
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni adli yıl başlangıcı nedeniyle Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ve Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar’ı ziyaret etti.
Güncel 04.09.2020, 20:02
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Başsavcı Ağca ile Baro Başkanı Yaşar nezdinde adalet teşkilatının tüm mensupları ve avukatlara tebrik ve başarı dileklerinin iletildiği ziyarette Aşgın’a Başka Yardımcısı İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü de eşlik etti.
(Haber Merkezi)
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