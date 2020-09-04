Adli Yıl kutlama ziyaretleri

Başsavcı Ağca ile Baro Başkanı Yaşar nezdinde adalet teşkilatının tüm mensupları ve avukatlara tebrik ve başarı dileklerinin iletildiği ziyarette Aşgın’a Başka Yardımcısı İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü de eşlik etti.

(Haber Merkezi)