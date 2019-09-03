Adli yıl açıldı

Çorum’da Adli Yıl, düzenlenen törenle birlikte açıldı. Adli tatilin sona ermesi nedeniyle Çorum Adliye binası önünde yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi. Törene hakim, savcı, avukat ve adliye personeli katıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Artan, Vergi Mahkemesi Başkanı Rıdvan Genç ve Çorum Baro Başkan Yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı, Adliye binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.
Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Adli yıl açılış töreni daha sonra sona erdi. (Yusuf ÇINAR)