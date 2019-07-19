“Adli reform için gerekli kanunlar acilen çıkarılmalı”

Adalet sorununun bütün devletler, milletler ve toplumlar için hayati bir sorun olduğunu kaydeden Eral, “Çünkü bir yerde adalet yoksa orda devlet yoktur, millet yoktur, toplum yoktur hatta gerçek anlamda insan yoktur” ifadelerini kullandı.

Osmanlı’da kadıların elinde kangrene dönüşen Anadolu insanının adalet arayışının Cumhuriyet’le birlikte umuda dönüştüğünün altını çizen Eral, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çağdaş modern mahkemelerin kurulmasıyla ve Avrupa hukuk sisteminin kabulüyle toplumun adalet arayışı çözüm yoluna girmiş, mahkeme duvarlarına bile ‘adalet mülkün (devletin)temelidir’ diye yazılmıştır.

Cumhuriyet devrimleriyle birlikte Türk toplumu çağdaş medeni hukuk sistemiyle tanışmışsa sorun tam anlamıyla bitmemiş, halkın adalet arayışı her dönem kanayan bir yara olmuştur.

Türk toplumunun adalet yolculuğu askeri darbelerle sık sık kesintiye uğramış ve en son 2016 FETÖ darbesiyle ağır bir yara almıştır. Meslekten ihraç edilen binlerce hâkimin ardından çoğu mahkemeler hâkimsiz kalmış, duruşmalar boş geçmeye başlamıştır. Durmadan ertelenen duruşmalar, bitmeyen davalar halkın adalete güvenini bitme noktasına getirmiştir.

Gelinen nokta çok önemlidir, hayatidir. Geciken adalet adalet değildir.

En kısa zamanda adli reform yapılmalı, can çekişen adaletin ölmesine izin verilmemelidir. Gelinen bu noktada adli tatil hepimiz için hak etmediğimiz bir lükstür; biz bu tatili hak etmedik.

En başta ülkemizi yöneten ve adı “adalet” olan iktidar partisi AKP ve tüm diğer partilerin milletvekilleri bu sene tatil yapmaktan vazgeçip, adli reform yasasını ivedilikle Meclis’ten geçirmelidirler.

Halkımız açken, susuzken, mahkeme kapılarında sürünüp adalet arayışında çile çekerken sayın milletvekillerimizin tatil yapmaya hakkı yoktur.

Adli reform bekleyenler sadece cezaevlerindeki binlerce insanımız değildir. İşte, sokakta, caddelerde, tarlada çalışan milyonlarca insanımızın gözü Meclis’tedir. Türkiye’miz için adalet hava kadar, su kadar ihtiyaçtır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmiş olsa bile olağan üstü olarak toplanmalı adli reform için gerekli kanunları çıkartmalıdır.

Milletvekillerimizin bu çağrımıza karşı duyarsız kalmayacağına inanıyoruz.” (Haber Merkezi)