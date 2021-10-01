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“Adım adım Çorum”
Ada Koleji’nin, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde “Adım adım Çorum” projesini uygulamaya koyduğu ve öğrencilerine gruplar halinde Hattuşa gezisi düzenlediği bildirildi.
Güncel 01.10.2021, 00:55
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Ada Koleji kurucularından Elvan Duru, İlkokul Müdürü Ahmet Çek ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Esra Estetik, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve köşe yazarı arkadaşımız Selda Fındık’la görüştüler.
Elvan Duru, öğrencilerin öncelikleri yaşadıkları ili ve değerlerini tanımaları gerektiğini belirterek, “Öğrencilerimizin Çorum’u her yönüyle tanımaları için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.
(Aliye ÖNCEL)
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