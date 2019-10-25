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“Adil, zengin ve özgür bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti’nin 2. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

“Adil, zengin ve özgür bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti’nin 2. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

25 Ekim 2019 Cuma 21:05
“Adil, zengin ve özgür bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz”

İYİ Parti olarak bundan 2 yıl önce büyük bir umut, vatan aşkı ve cesaretle yola çıktıklarını ifade eden Özsaçmacı,“Bugün, ülkemize olan bağlılığımız, kararlılığımız ve milletimizin gösterdiği teveccüh ile 'Geleceğin Türkiye'si için yolculuğumuz devam ediyor.2. yılımız kutlu olsun. Hep beraber daha nice yıllara” dedi.

‘Türkiye iyi olacak’ diyerek çıktıkları bu kutsal yolculukta güzel şehirleri Çorum’un iyi olması adına başlatılan iyilik hareketinin 2. yılını kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bekir Özsaçmacı, “Türkiye adına, Çorum adına umutlarımız var, hayallerimiz var, gücümüz var. Adil ve özgür bir Türkiye istiyoruz. Bu iyi düşüncelerimiz ışığında diyoruz ki; Türkiye iyi olacak” diye konuştu.

İyilik hareketi olarak çıktıkları bu yolda Çorumlu tüm hemşehrileriyle bir olmaya, birlik olmaya, Çorum’da başlatacakları iktidar yürüyüşüne, özgürlük yürüyüşüne, güçlü Türkiye yürüyüşüne herkesi davet eden Özsaçmacı, “Dün ne düşünüyorsak bugün de aynı durumdayız, biz buralıyız, buradayız, çalışmaya devam edeceğiz. İnsan bilmediğine muhtaç değildir. Muhtaç olmadığından heyecan duymaz ve heyecan duymadığına talip olmaz. Buralı olmak isteyenlere merhaba.

Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Bu insanımız için bir özgürlük yürüyüşüdür. Bu bir güçlü Türkiye yürüyüşüdür. Umutlarımız var, hayallerimiz var, gücümüz var. Adil, zengin ve özgür bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Türkiye iyi olacak” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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