“Adı Macron, beyni mikron”

Oğuzlar İlçesi’nde düzenlenen açılış ve temel atma töreninde konuşan İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, yapılan hizmetlerden bahsederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik durması halinde yapılan tüm hizmetlerin daha fazlasının yapılacağını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Peygamber Efendimize yönelik çirkin saldırılara tepki gösteren İl Başkanı Ahlatcı, “Adı Macron olan, ama beyni mikron olan kişiler Peygamber efendimize, Cumhurbaşkanımıza karşı hakarete varan söylemler yapmaya başladılar. Azerbaycan’daki Türk kardeşlerimizin üzerine Ermenileri kışkırttılar. Bizim üzerimize Yunanlıları kışkırtıyorlar. Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Artık dünyada bunların yaptığı hataları yüzlerine çarpan, dünya 5’ten büyüktür diyebilen bir büyük lider var. Böyle bir liderin partisinde il başkanı olmak, Oğuzlar’da belediye başkanlığı yapmak bizim için onurdur, gururdur” diye konuştu.

Ahlatcı, Oğuzlar’ın herşeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, ilçe halkına partilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)