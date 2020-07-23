Adeta çadır kent kurmuşlar
Çorum’da boş arazilere kurdukları çadırlarda kalan göçmenler zabıta ekipleri tarafından il dışına gönderildi.
Güncel 23.07.2020, 19:32 23.07.2020, 19:36
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Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu mülteciler kentin çeşitli bölgelerinde boş arazilere adeta çadır kent kurdu. Büyük bir bölümünün dilencilik yaparak geçimlerini sürdürdüğü belirlenen göçmenler karşılarında zabıtayı buldu. Zabıta ekipleri mültecilere “Çadırlarınızı kaldırıp kentten ayrılın” diyerek bölgeden uzaklaşmaları istendi. Mülteciler ise kurdukları çadırları tek tek toplayıp araçlarına koyup bölgeden uzaklaştı.
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