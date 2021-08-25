Adem Okumuş, Berberler Odası Başkanlığı’na aday

Çorum’da esnaf odalarında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan genel kurul süreci için aday yarışları da başladı.

Altın Makas Erkek Kuaförü Sahibi Adem Okumuş, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı. Çorum'da 25 yıldır berberlik mesleğini başarıyla sürdüren Adem Okumuş, berberlik mesleğinin yanı sıra yeni bir amaca hizmet etmek için Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

“Bir olacağız, diri olacağız, beraber olacağız” sloganıyla yola çıkan Adem Okumuş, adaylığıyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları dile getirdi: Bu yola çıkmamın en büyük sebebi, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışıyla Çorum’da berber ve kuaförler ve güzellik salonlarını daha iyi yerlere getirmektir. Sektör sorunlarını daha detaylı analiz edip yaşadığınız her sorun için daha güçlü ve çözümcü bir yönetim kuracağız. Daha önce de içerisinde bulunduğum ve görev yaptığım mevcut yönetime bugüne kadar ki verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Artık odamızın yeni bir taze kana ihtiyacı var. Ve ben bu şerefli görevi siz değerli meslektaşlarımın da destekleriyle bir, diri, beraberce güçlü bir yönetim kadrosuyla siz değerli meslektaşlarımızın bütün sorunlarına en hızlı çözümleri üreterek yürüteceğimize yürekten inanıyorum”

(Aliye ÖNCEL)

