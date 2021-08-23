Adem Balkanlıoğlu Van Vali Yardımcısı

Çorumlu hemşehrimiz Adem Balkanlıoğlu, Yozgat Aydıncık Kaymakamı olarak görev yaparken Van Vali Yardımcısı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Buna göre Yozgat Aydıncık Kaymakamı hemşehrimiz Balkanlıoğlu da Van’a Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.

ADEM BALKANLIOĞLU KİMDİR ?

Sungurlu Aşağı Fındıklı Köyü’nde doğan Balkanlıoğlu, 2012’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2014’te Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak kamu hizmetine başladı. 2015’te Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine 104. Dönem Çorum Kaymakam Adayı olarak başlayan Balkanlıoğlu, Çorum’da vilayet stajını, Yozgat- Sorgun ve Çanakkale –Eceabat’ta refiklik stajını ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda teftiş stajını yaptı.

Sırasıyla Denizli - Bozkurt, Iğdır – Aralık ve Amasya – Gümüşhacıköy ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Ayrıca Aralık Dilucu Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği yaptı. Bu dönemde Nahcivan ve İran 1. Derece Sınır Komiserleri ile yapılan sınır güvenliği toplantılarına başkanlık etti. 2017’de İspanya’ya yurt dışı eğitimi için gitti. 8 ay süre ile Madrid Complutense Üniversitesi’nde dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kurumlarda ve T.C. Madrid Büyükelçiliği’nde incelemelerde bulundu. Yurtdışı görevi sonrası İçişleri Bakanlığı’nca açılan kaymakamlık kursuna alındı. Kursu başarı ile tamamlamasının ardından kura sonucu Kayseri ili Tomarza ilçesine atandı. Yaklaşık 2 sene Tomarza Kaymakamlığı görevini yürüten Balkanlıoğlu, 14.07.2020 tarihinde Aydıncık Kaymakamı olarak atandı. Balkanlıoğlu son yayınlanan kararname ile de Van Vali yardımcısı olarak atandı.

(Haber Merkezi)

