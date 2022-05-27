ADD’nin yeni üyelerine kimlikleri dağıtıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer’in organizesi ile yönetim, denetim, disiplin kurullarında görev alan asıl ve yedek üyelerin katılımı ile dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltı sırasında derneğin yeni üyelerine de kimlikleri teslim edildi.

Etkinlik sırasında yeni üyelerden; Ulaş Tokgöz, Eralp Armakan, Kamil Deveci, Hamdi Anar, Ümit Er, Neslihan Yalçınkaya ve Tuncay Güleç’e kimlikleri teslim edildi.

Etkinliğe; İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Belediye Meclis Üyesi Didem Semiz Tokgöz, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Adayı Kamil Deveci ile dernek yöneticileri katıldı. Dernek üyesi Halil İbrahim Kaçay ise bağlaması ve türküleri ile buluşmaya renk kattı.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, derneğin yeni üyelerle güçlenerek yoluna devam edeceğini bildirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

