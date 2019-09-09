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ADD’nin Cumhuriyet TIR'ı Çorum’da

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve tüm Türkiye'yi dolaşan Cumhuriyet TIR'ı dün Çorum’a geldi.

ADD’nin Cumhuriyet TIR'ı Çorum’da

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve tüm Türkiye'yi dolaşan Cumhuriyet TIR'ı dün Çorum’a geldi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 22:07
ADD’nin Cumhuriyet TIR'ı Çorum’da

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve tüm Türkiye'yi dolaşan Cumhuriyet TIR'ı dün Çorum’a geldi.

Pirbaba Parkı önünde konuşlandırılan TIR ile ilgili olarak bir açıklama yapan ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100. yılında ADD Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve 100 yıl önceki aynı coşkuyu yaşatacağını bildiğimiz Cumhuriyet TIR’ları, Edirne’den Kars’a Türkiye’nin dört bir yanını karış karış gezmeye hazır hale getirildi ve dolaşmaya başladı” dedi.

İçerisinde; Atatürk ile ilgili sergilerden 10. Yıl Madalyasına, Türkiye’de ve Dünya’da basılmış olan Atatürk ile ilgili yayınlara, orijinal objelere, Cumhuriyet Kadınları sergisine kadar birçok önemli bilgi ve belgenin yer aldığı Cumhuriyet TIR’ı bugün akşam saatlerinde Çorum’dan ayrılacak. (Haber Merkezi)

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