Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.813
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5283
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

Addison hastası genç ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Sırbistan’da yaklaşık 40 gündür tedavi gören ve 100 bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı teşhisi koyulan 28 yaşındaki Mahmut Altın, Sağlık Bakanlığı’nın tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye’ye getirilerek Çorum’da tedavi altına alındı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:24
Addison hastası genç ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Kültür Sanat Koordinatörü ağabeyi Şehmuz Altın’ın yanına giden 28 yaşındaki Çorumlu Mahmut Altın, kısa bir süre sonra rahatsızlanarak orada hastaneye kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası Çorumlu gence, 100 bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı (böbrek üstü bezlerinin salgılama yetersizliği) teşhisi koyuldu. Hemen tedavi altına alınan genç, burada kalp krizi de geçirerek durumu iyice ciddileşti. Yaklaşık 40 gündür tedavisi süren ve yoğun bakımda bulunan Altın için Türkiye’den geçen günlerde kaldırılan ambulans uçak, oradaki doktorların risk görmesi üzerine geri döndü.

AMBULANS UÇAKLA ÜLKEYE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MÜSİAD Sırbistan Temsilcisi Cengiz Tufan ile Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in devreye girmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçak, tekrar Altın için kaldırıldı. Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yaklaşık 40 gündür tedavi gören Mahmut Altın, Sağlık Bakanlığı’nın tahsis ettiği ambulans uçakla sabaha karşı Amasya Merzifon Havalimanına getirildi. Altın, oradan da ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tekrar tedavi altına alındı.

“BUGÜN BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN”

Ağabey Şehmuz Altın’da heyecanlı olduklarını dile getirerek “Bugün benim için çok önemli bir gün. Kardeşim şu an hastaneden çıkıyor. Hazırlıklarımızı tamamladık. Özel ambulansla havalimanına taşıyacağız. Buradaki doktorlar çok heyecanlı ve havalimanına kadar bize eşlik ettiler” ifadelerini kullandı. (İHA)

Son Güncelleme: 13.05.2020 23:22
İlgili Haberler
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
“Bizim Kedi Kükredi”
“Bizim Kedi Kükredi”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
53 kişi hayatını kaybetti
53 kişi hayatını kaybetti
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim