ADD’den vatandaşlara ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin adını kullanarak maddi yardım isteyenlere karşı vatandaşları uyaran Demirer, her türlü iş ve işlemin şube aracılığıyla yapılmasını önerdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ADD Başkanı Demirer, “Atatürkçü Düşünce Derneği adını kullanıp, çocuklara kıyafet, burs, hediye yardımı yapılacağını söyleyip sizlerden para talep edenlere inanmayın. Bizim her konudaki etkinliğimiz yerel yazılı ve internet basını aracılığı ile duyurulmaktadır. Bazı üyelerimize veya vatandaşlarımıza telefonla ulaşılıp, bizlerin adı kullanılarak yardım istendiği yönünde duyumlar almaktayız. Bu konuda elimizde ses kayıtları ve arayan kişilerin telefon numaraları da mevcuttur.

Dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı da hukuki yollara başvuracağımızın da bilinmesini istiyoruz. Zaman zaman bu yolla insanların duyguları da sömürülmek suretiyle kitap satışı yapıldığını da öğrenmekteyiz. Derneğimizin Yavruturna Mahallesi Gazi Caddesi Kadeş 1. Sokak 3/1 Çorum adresinde şube binası bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tür yeni dolandırıcılık olaylarına karşı uyanık olalım. Her türlü işleminizi şubemiz aracılığıyla yapabilirsiniz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)