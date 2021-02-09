ADD’den geçmiş olsun ziyareti

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, dernek üyeleri Aydın Kuzu ve Arslan Kaya ile birlikte CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan ve Ümit Er ile bir süre sohbet eden Demirer, İskilip’teki parti binasına yapılan saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini paylaştı. ADD heyeti ve CHP yöneticileri, ülke ve Çorum gündemi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İl Başkanı Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ADD heyetine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

