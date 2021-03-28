ADD’de yeni yönetim 

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir yapılmayan ADD Çorum Şubesi’nin olağan kongresi dün Yavruturma Mahallesi 1.Kadeş Sokak’ta bulunan dernek binasında gerçekleştirildi. Covid-19 salgını kurallarına uygun şekilde toplanan kongrede ilk olarak divan başkanlığına Av. Yılmaz Köse, divan üyeliklerine ise Uğur Eke ile Perinay Tahtasız seçildi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden kongreye eski Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz başta olmak üzere çok sayıda ADD üyesi iştirak etti. Kongrede ilk olarak ADD Şube Başkanı Uğur Demirer tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrasının ardından ise gelir-gider, bilanço ve tahmini bütçe karara bağlandı. Kongrede seçimler öncesinde dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmalarda ülkenin içinde bulunduğu durum ele alınarak bu konuda ADD üyelerinin yapması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İlk konuşmayı ADD Şube Başkanı Uğur Demirer yaparak ülkenin tarihi bir dönemi yaşadığını, pandemi nedeniyle son 1 yıldır etkinliklerin azaldığını ancak faaliyetlerin devam ettiğini söyledi. Milletin sürekli yoksullaştığını, pandemi nedeniyle kongrelerin ertelendiğini, esnafın sıkıntı yaşadığını, işsiz sayısının arttığını vurgulayan Demirer; “Bıçağın kemiği geçtiği noktadayız. İnsanları aç bırakırsanız, yokluk içinde bırakırsanız inşallah bu durum toplumsal bir cinnete dönüşmemesini diliyorum. Türkiye korkunç bir kültürel erozyon yaşıyor. Stratejik tüm birikimlerimiz elden çıkarıldı. Merkez Bankası’nın 128 milyar doları bir anda buhar edildi. Gündelik olayları takip ediyoruz. Bir cinnet durumu yaşıyoruz. Bunlara rağmen ben bu ülkenin kayıplarının yerine konulabileceğine inanıyorum. Kamu kaynakları ile birileri muhteşem bir hayat yaşarken, birileri son derece güçlük içinde hayatlarını devam ettiriyor” diye konuştu.



Kongrede daha sonra CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eski CHP Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, emekli eğitimci Selçuk Köse, emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Yazar Gülseven Köse, Kale Mahallesi eski Muhtarı Sebahat Ekmekçi, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Divan Başkanı Av. Yılmaz Köse ile İşçi Partisi eski İl Başkanı Mehmet Patlar birer konuşma yaparak hem ülkenin içinde bulunduğu duruma hem de ADD’ye yönelik açıklamalarda bulundu.



Kongrede son olarak ise seçimlere geçildi. Buna göre ADD Şube Yönetim Kurulu Uğur Demirer, Didem Tokgöz Semiz, Hüseyin Erdost, Yıldırım Çıtak, Ahmet Ceyhan, Emine Aydaş ve Jale Bağırıcı’dan oluştu. Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Güngör Atak, İsmail Ardık, Arslan Mete, Selçuk Köse, Bağdat Erzurumlu ve Aydın Kuzu seçildi.

Şube Denetim Kurulu asil üyeliklerine Ömer Bağcı, M. Tansel Küçüker, Halil İbrahim Kaçay, yedek üyeliklere ise Şimşir Aydın, Orhan Ateş ve Uğur Eke’nin seçildiği genel kurulda Disiplin Kurulu asil üyeliklerine Dursun Yalçın, Kenan Sır, Perinay Tahtasız, yedek üyeliklere ise Nuriye Kaya, Gülhan Özoğlu ve Kubilay Olcan seçildi.

ADD Çorum Şubesi Genel Kurulu’nda Genel Merkez delegesi olarak ise Arslan Kaya, Selim Bozkurt, Bekir Özsaçmacı ile Saim Erdoğan seçildi.

(Haber Merkezi)

