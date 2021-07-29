“ADD ülke gündeminde daha etkili yer almalı”

ADD Çorum Şubesini ziyaret eden Türker, Türkiye’nin her yerinde temsilcilikleri bulunan ADD’nin bu güce rağmen yaşanan hiçbir olumsuzluğa ses çıkartmamasının üzücü olduğunu söyledi.

ADD Çorum Şubesi’nde Genel Başkan Adayı Türker Ertürk’ün katılımı ile sohbet toplantısı düzenlendi.

Beraberinde ADD Amasya Şube Başkanı Cihan Sancak ile birlikte Çorum Şubesi’ni ziyaret eden Ertürk, önümüzdeki günlerde yapılacak kongre öncesi destek isteyerek, ülkemizin içinde bulunduğu durum ile ADD’nin pozisyonu hakkında istişarelerde bulundu.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer’in evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz Semiz, Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt ve yönetimi, bazı siyasi parti yöneticileri ile dernek üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ADD Amasya Şube Başkanı Cihan Sancak, ülkemizin içinde bulunduğu durumu özetleyerek, hükümetin tavrını eleştirdi. Demokratik bir halk muhalefeti sağlanması gerektiğinden bahseden Sancak, bu noktada ADD gibi sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düştüğünü söyledi.

Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ise ADD Genel Merkezinin şubelerin ve taşranın durumunu çok iyi bilmesi ve sahiplenmesi gerektiğini anlatarak, örgütsel bir yapı oluşturulmasını, derneğin projesi olan bir ekiple yönetilmesini istedi.

Genel Başkan Adayı Türker Ertürk ise Türkiye’nin felakete sürüklendiğini, bunun tek sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek, bu olumsuz gidişat karşısında demokratik kitle örgütlerinin etkili bir mücadele yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Ertürk, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ülke gündeminde daha etkin yer alması gerektiğini ifade etti.

“ADD DAHA ETKİN OLMALI”

Ertürk, “Ülke felakete doğru sürüklenirken, demokratik kitle örgütlerine büyük görev düşüyor. ADD demokratik kitle örgütlerinin en önünde olması gereken bir demokratik kitle örgütü. Bugün ADD’nin görünürlüğü yok. Biz Türkiye’nin kağıt üzerinde en yaygın şube sayısına sahip, üye sayısına sahip Türkiye’yi kapsayan bir demokratik kitle örgütüyüz. Doğru gibi ama etkinliğimiz çok kötü. Çünkü bilimsel yöntemler ile mücadele etmiyoruz. Yaşlıyız, geçlerimiz yok. Gençlik ne demek üniversiteler ile organik bir bağ demek. Üniversiteden öğretim üyeleri gelmiyorsa, öğrenciler ile iletişim yoksa, ideolojik birliktelik sağlamak için önce insani birliktelik gerekir. Ayrıca dernek içinde kadınlara geniş yer vermemiz, kadınların yönetimlerde yer almasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Ertürk, “Çağ değişiyor, düşünce değişiyor ancak ADD’de hiçbir değişim yok. Değişime, örgütsel devrime ihtiyacımız var. Bu değişim babadan, dededen kalma yöntemlerle değil, bilimsel yöntemlerle olur” ifadesini kullandı. (Eray UZUN)