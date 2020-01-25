ADD, bugün Uğur Mumcu’yu anacak

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Türk basınının yüz akı, kalemini halkı için kullanan, bir başına fakülte gibi çalışan, terör, yolsuzluk, kaçakçılık vb. yaşamı boyu mücadele eden karanlık güçlerce katledilen gazeteci Uğur Mumcu’yu ölüm yıldönümünde saygıyla yâd edeceklerini, tüm Çorumluları etkinliklerine beklediklerini söyledi.

Uğur Demirer, Uğur Mumcu için düzenlenecek olan anma programının bugün saat 17.00’de dernek merkezinde gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)