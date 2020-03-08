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“ADD, bu ülkenin fabrika ayarlarına dönmesi için var”

Atatürkçü Düşünce Derneği’ne üye olan 35 kişiye üye kimlik kartları Dernek Başkanı Uğur Demirer tarafından verildi.

“ADD, bu ülkenin fabrika ayarlarına dönmesi için var”

Atatürkçü Düşünce Derneği’ne üye olan 35 kişiye üye kimlik kartları Dernek Başkanı Uğur Demirer tarafından verildi.

08 Mart 2020 Pazar 23:29
“ADD, bu ülkenin fabrika ayarlarına dönmesi için var”

Aralarında CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın da bulunduğu yeni üyelerin toplu katılımı nedeniyle ADD Çorum Şubesi’nde bir etkinlik gerçekleştirildi.

ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, “ADD, bu ülkenin fabrika ayarlarına dönmesi için 32 yıl önce kurulan, Çorum’da da 26 yıldır şubesi bulunan bir dernek. Derneğimiz özellikle 2000’li yıllardan buyana sürekli hedefte. Tam bağımsızlıktan yana, üniter yapıya dayanan, demokratik, laik ve çağdaş yaşama sahip çıkan ve bunlarla ilgili düşünce üreten bir derneğiz” diyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında ADD’ye yönelik sözlerine yanıt verdi. Şehitlerle ilgili ADD’nin yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmediğini kaydeden Demirer, “Gelinen noktada barış diyenleri ve Barışları içeri atıyorlar. Bu nasıl bir demokratik anlayış” ifadelerini kullandı.

Demirer, böylesi zorlu bir süreçte ADD’ye üye olmanın önemli olduğunu belirterek, yeni üyelere “üye kimlik kartları”nı verdi.

(Taner ŞİMŞEK)

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