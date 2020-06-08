Adaylar hariç, kimse okul bahçesine bile girmeyecek

Yapılan toplantıya neticesinde alınan son dakika kararına göre, sınav günlerinde sınavların yapılacağı binanın bahçesine görevlilerden ve adaylardan başka kimse alınmayacak.

Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ali Levent Saygı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış ve Sınav Koordinatörü Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Işık katıldı.

HİTÜ Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 14 Haziran 2020’de yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile 27-28 Haziran 2020’de yapılacak 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2020-YKS) huzur ve güven içerisinde yapılmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirlerin üst düzeyde alınacağını belirten Prof. Dr. Öztürk, “Sınav gününden önce sınav binalarında detaylı temizlik yapılacak. Sınav binalarında hareketli sıraların bulunduğu sınav salonlarında sıraların arasındaki mesafe, mümkün olduğu kadar fazla ve eşit ölçüde açılmasının sağlanması yönünde düzenleme yapılacak” diye konuştu.

Sınav binasının bahçesine görevlilerden ve adaylardan başka kimsenin alınmayacağını bildiren Rektör Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: “ÖSYM tarafından, sınav sabahı görevlilere ve adaylara dezenfektan, dezenfektan mendil ve maske dağıtılacak. Görevlilere ayrıca eldiven de verilecek. Maske, dezenfektan ve mendil dağıtım organizasyonu, bina yöneticisi ve bina sınav sorumlusu yardımcısı tarafından yönetilecek. Adayların ve görevlilerin sınav binalarına alınmalarında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak. Aday ve görevlilerin üst aramaları, güvenlik görevlileri tarafından sadece el detektörü ile yapılacak.”

(Haber Merkezi)