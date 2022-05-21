Adana’daki şölende gençlerden Ceylan’a tezahürat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’da gençlerle bir araya geleceği Gençlik Şöleni’ne Çorum’dan katılan bini aşkın AK Partili genç, Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın stada gelişini büyük tezahüratlarla karşıladılar.

Ceylan ise Çorumlu gençlerin bulunduğu bölümde gençlere “3’lü” çektirdi. Kırmızı-Siyah, en büyük Çorum” sloganları atan gençlere Milletvekili Ceylan da karşılık verdi.