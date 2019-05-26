Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7218
EURO
6.8075

Adana’da Başsavcı Yurdagül’le buluşma

Yeni Çorumspor’a 2. Lig’in kapısını açan Serik Belediyespor final karşılaşması, Adana’da dostlar buluşmalarına da zemin oluşturdu.

Adana’da Başsavcı Yurdagül’le buluşma

Yeni Çorumspor’a 2. Lig’in kapısını açan Serik Belediyespor final karşılaşması, Adana’da dostlar buluşmalarına da zemin oluşturdu.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:36
Adana’da Başsavcı Yurdagül’le buluşma

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve işadamı Mehmet Özdoğan, geçen Temmuz ayında Çorum’dan Adana’ya atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’le buluştular.

Milletvekili Ceylan, Başsavcı Yurdagül’e Yeni Çorumspor forması armağan ederken, Yurdagül de konuklarına iftar yemeği verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Belediye Meclis üyeleri Kenan Özüyağlı ve Namık Kemal Batman ile birlikte Başsavcı Yurdagül’ü makamında ziyaret edip görüştü.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İnşaat maliyet endeksi arttı
İnşaat maliyet endeksi arttı
Mustafa Ağca toprağa verildi
Mustafa Ağca toprağa verildi
Arka koltukta buzağı ile yolculuk
Arka koltukta buzağı ile yolculuk

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim