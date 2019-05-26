Adana’da Başsavcı Yurdagül’le buluşma

Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve işadamı Mehmet Özdoğan, geçen Temmuz ayında Çorum’dan Adana’ya atanan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’le buluştular.

Milletvekili Ceylan, Başsavcı Yurdagül’e Yeni Çorumspor forması armağan ederken, Yurdagül de konuklarına iftar yemeği verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Belediye Meclis üyeleri Kenan Özüyağlı ve Namık Kemal Batman ile birlikte Başsavcı Yurdagül’ü makamında ziyaret edip görüştü.

(Haber Merkezi)