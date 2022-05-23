Adana'ya Çorum’dan 32 araçlık katılım

Program için öncesinden 20 otobüslük araç kafilesi organize eden AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, katılım talebinin çok olması ve alana fazla gencin gelmesinden dolayı araç sayısını artırdı ve 32 araca ulaştı. Servis araçları ve yarım otobüslerinde dahil olmasıyla toplam 32 araçla Adana’ya hareket ettiler.

Gençlerin Adana’ya ulaşmasıyla stattaki yerini alan AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanlığı, Adana’da Çorum rüzgârı estirdi. Sık sık “Kırmızı - Siyah, En Büyük Çorum” sloganlarıyla Adana Stadını inleten Çorumlu gençler, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın alana girmesiyle “Ahmet Sami Ceylan” sloganlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sık sık Çorum sloganları atan Ak Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj vermek için 120 m2’lik dev bir pankart yaptırdı. Tüm statta dikkatler bir kez daha Çorum’a çevrilirken ulusal ve yerel birçok haber sitesi manşetlerinde Çorum pankartına yer verdi.

Haber kanalları ve canlı yayınlarda ise sık sık Çorum detayları paylaşıldı. 81 il arasında en büyük olma özelliğine sahip olan pankartın üzerinde ise “İlk günkü aşkla A’dan Z’ye Çorum daima yanında” yazısı ile Cumhurbaşkanının portresi ve Çorum Saat Kulesi yer aldı.

Gençlerin son derece memnun kaldığı “Bir Gençlik Şöleni” programı Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç konserleriyle coşkulu bir biçimde son buldu.

(Haber Merkezi)

