“Adam gibi adam” Av. Hilmi Haluk Ünsal… MEĞER ÇORUMLUYMUŞ

Aydoğan Semizer’in nasıl “iyi insan” ve nasıl “iyi dost” olduğunu anlattığı, önceki gün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilen Av. Hilmi Haluk Ünsal’ın “Çorumlu” olduğunu bilmiyorduk. Dün gece, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bir mesaj gönderen ve dün sabah da Bursa’dan telefonla arayan hemşehrimiz Prof.Dr. Erdoğan Tuncel, merhum Hilmi Haluk Ünsal’ın Çorumlu ve arkadaşı olduğunu anlattı; “Tevfik ustaların yanında otururlardı” dedi.

Yine Çorum TSO ve TSE eski Başkanı Kenan Malatyalı, dün sabah Yolyapar’ı telefonla arayarak, Hilmi Haluk Ünsal’ı yakından tanıdığını, merhum Hasan Ölçek’in halasının oğlu olduğunu bildirdi. Çorum’un tanınmış işadamlarından, İnş.Müh. Sefa Yalçın da gazetemizi ziyaret ederek, merhum Hilmi Haluk Ünsal’la ilgili bilgiler verdi.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden emekli Prof.Dr. Erdoğan Tuncel, Yolyapar’a mesajında şu bilgileri verdi: “Aydoğan Semizer’in Cumhuriyet’teki ilanını gördüm. Gerçekten bu yaşa kadar böyle güzel ve anlamlı ilan ne duydum, ne de gördüm. Ancak, Haluk Ünsal’ın Çorumlu olduğundan hiç söz edilmiyor.”

“Haluk benim çocukluk arkadaşımdır. Babası, 50’li yılların Tapu Sicil Muhafızı, ‘Tapucu Fahri’ diye anılan Fahrettin Ünsal’dır. Ana tarafından Ölçekoğlu Hasan Ağa’nın torunudur. Halası Gazipaşa İlkokulu öğretmenlerinden Zeliha Hanım’dır. Haluk Gazipaşa’da babamın öğrencisi idi. İlkokuldan sonra, babamın çok yakın arkadaşı olan Fahrettin Ünsal Ankara’ya müfettiş olduğu için eğitimini Ankara’da sürdürdü. Aydoğan’ın yazdıklarına aynen katılıyorum. Nurlarda uyusun.” (Haber Merkezi)