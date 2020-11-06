“Adalet yerini bulacak”

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremde enkaz altında kalan babaanne Arife Yücel (60) ve torunları Lena (4), Vera (6), Feda (10) ve Diren Yücel (3) hayatını kaybetmişti. Taziye ziyareti için ilimize gelen gelen Bakan Abdülhamit Gül, depremde anneleri Arife Yücel yanı sıra çocukları Diren ve Feda'nın ailesi Hüseyin-Emine Toklu Yücel ile Lena ve Vera'yı kaybeden Deniz-Nilay Yücel çiftini Bahabey Caddesi üzerindeki evlerinde ziyaret etti.

Yücel ailesi ile bir süre görüşen Bakan Abdulhamit Gül, acılı aileye taziyelerini iletti. Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve diğer yetkililer hazır bulundu. Ziyarette İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua okundu.

Öte yandan Adalet Bakanı Gül, Adliye ziyareti sonrasında depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişinin tutuklandığını açıkladı. Çorum’a İzmir depreminde yakınları vefat eden iki adliye personeline taziyede bulunmak üzere geldiğini belirterek 83 milyonun gözyaşı da sevincinin de bir olduğunu kaydeden Bakan Gül, İzmir depremi sonrasında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan kişilerle ilgili, “Bizim acımız varken acımızı suiistimal eden, İzmirimize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim savcılığımız harekete geçmiş ve 3 tutuklama olmuştur. Biz 83 milyon beraber üzülür beraber seviniriz. Yaralarımızı da devlet ve millet olarak beraber sararız el ele. Yine devlet ve millet olarak el ele kenetlenerek acılarımızı yine sarmanın zamanındayız. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir daha böyle afetlerle ülkemizi, milletimizi üzüntüye boğacak hadiseler yaşatmasın Rabbim. Ders almayı da hepimize nasip eylesin. Gerekli ve işlemlerin yapılması da elbette ortak sorumluluğumuz. Milletimizin başı sağ olsun. Bir diğer konu da depremle ilgili sorumluluğu bulunanlarla alakalı. Bu konuda bir soruşturma başlatıldı. Yargı mercileri tarafından deliller tespit edilerek bağımsız bir mecrada işlemektedir, takip edilmektedir. Milletimiz olarak hepimizin beklentisi de adaletin yerini gecikmeden yerini bulmasıdır” dedi.

(Haber Merkezi)