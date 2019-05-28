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“Adalet ve liyakat prensiplerine bağlı kalacağız”

Geçtiğimiz günlerde Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademik personele ve öğrencilere yönelik mesaj yayınladı. Yönetimde adalet ve liyakat prensibine bağlı kalarak faaliyet gerçekleştireceklerini söyleyen Öztürk, “Kıymetli meslektaşlarım, üniversitemizin saygıdeğer çalışanları ve sevgili öğrenciler; yapılan devir teslim töreni ile üniversitemizin yönetimini devralmış bulunmaktayız.

“Adalet ve liyakat prensiplerine bağlı kalacağız”

Geçtiğimiz günlerde Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademik personele ve öğrencilere yönelik mesaj yayınladı. Yönetimde adalet ve liyakat prensibine bağlı kalarak faaliyet gerçekleştireceklerini söyleyen Öztürk, “Kıymetli meslektaşlarım, üniversitemizin saygıdeğer çalışanları ve sevgili öğrenciler; yapılan devir teslim töreni ile üniversitemizin yönetimini devralmış bulunmaktayız.

28 Mayıs 2019 Salı 22:54
“Adalet ve liyakat prensiplerine bağlı kalacağız”

Hizmet bayrağını ve rektörlük vazifesini kendisinden teslim aldığım Prof. Dr. Reha Metin Alkan hocamızın tertip ettiği törende ortaya konulan nezaket ve misafirperverlikten dolayı kendilerine hassaten teşekkür ediyorum.

Yönetimde adalet ve liyakat prensiplerine bağlı kalarak, önce Allah’ın inayeti sonra siz değerli çalışma arkadaşlarımın gayretleriyle ülkemizde örnek teşkil edecek faaliyetlere imza atacağımıza dair güvenim tamdır.

Önümüzdeki dört yıllık sürecin meslektaşlarıma, çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve şehrimize başarı, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi. (Haber Merkezi)

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