“Adalet ve liyakat prensiplerine bağlı kalacağız”

Hizmet bayrağını ve rektörlük vazifesini kendisinden teslim aldığım Prof. Dr. Reha Metin Alkan hocamızın tertip ettiği törende ortaya konulan nezaket ve misafirperverlikten dolayı kendilerine hassaten teşekkür ediyorum.

Yönetimde adalet ve liyakat prensiplerine bağlı kalarak, önce Allah’ın inayeti sonra siz değerli çalışma arkadaşlarımın gayretleriyle ülkemizde örnek teşkil edecek faaliyetlere imza atacağımıza dair güvenim tamdır.

Önümüzdeki dört yıllık sürecin meslektaşlarıma, çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve şehrimize başarı, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi. (Haber Merkezi)