Adalet Sarayı’na ek bina için olumlu gelişme var

Ziyarete daha sonra, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ak Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Okan Çalışkan da katıldı.

Parti olarak yerel basının daima yanında olduklarını belirten Yusuf Ahlatcı, ÇORUM HABER’i Çorum yararına, sorumlu, düzeyli, yapıcı, hedefe yönelik yayınlarından dolayı kutladığını ifade ederek, “Takdirle izlemeye devam ediyorum” dedi.

Çorum Adalet Sarayı’nın yetersiz kaldığını, yanındaki otopark yerine ek bir binanın gerekli görüldüğünü anlatan Ak Parti İl Başkanı Ahlatcı, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş ile görüştüklerini ve bu konuda olumlu bir noktaya geldiklerini, yarın da konuyu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşeceklerini söyledi.

(Yusuf ÇINAR)