Adalet Programı öğrencileri İdare Mahkemesi’ni ziyaret etti

Çorum İdare Mahkemesi'ne yapılan teknik geziye Hukuk Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Nagihan Aksel, bölüm öğretim elemanları Öğr. Gör. Mehmet Sercan Ercan, Öğr. Gör. Erdoğan Kaya ve öğrenciler katıldı

Ziyarette İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Şuğayip Evci, öğrencilere mahkeme kalemini ve mahkeme birimlerini gezdirerek tanıtımını yaptı. Çorum İdare Mahkemesi üyesi Hakim Hasan Çakır da İdare Mahkemesi Duruşma Salonu’nda öğrencilere mahkemelerin yapısı, işleyişi ve mahkeme teşkilatlanması hakkında detaylı bilgiler vererek, hukuk alanındaki bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Gezi sonunda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, öğrencilerin mesleki eğitimleri, mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimi açısından bütün programlar için periyodik olarak teknik geziler düzenlediklerini dile getirerek Çorum İdare Mahkemesi yetkililerine misafirperverlikleri ve verdikleri bilgiler için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)