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“Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz”

Saadet Partisi Çorum İl Başkan Yardımcısı İbrahim Zorlu, “Bizim kapımız herkese açık. Biz herkesle bir araya gelebiliriz, birlikte çalışabiliriz” dedi.

Güncel 25.12.2020, 19:19
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“Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz”

“Davada istikametimizi hiç bozmadık” diyen Zorlu, “Bizim kapımız herkese açık. Geçmişte bizim hakkımızda çok ciddi iftiralarda bulunanlar, yalan söyleyenler de bunu bilsin. Elbette bunu ihtiyatla ele alınmasında da fayda var. İnandığımız 51 yıllık davada istikametimizi hiç bozmadık. Bu yoldan ayrılmadık ve teşkilatlarımız bu istikamette çalışmaya devam ediyor. Biz herkese kucağımızı açtık. Davetimiz herkesedir. Biz herkesle bir araya gelebiliriz, birlikte çalışabiliriz. Çünkü bizim davamız büyük bir dava” diye ifadelerde bulundu.

Kutuplaşmaya dikkat çeken Zorlu, sözlerini şöyle noktaladı:
“Biz, insanları düşünmeye davet ediyoruz. Bizim prensiplerimiz çok net. Biz, şahsiyetlerle uğraşmaya önem vermiyoruz. Birinci mesele, Türkiye'nin normalleşmesi için kutuplaşmadan kurtulması icap eder. İkinci mesele adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. Üçüncü mesele, siz devlette belirli bir makamlara gelecek insanların liyakatini gözeterek o makamlara getirirseniz problemleri çözemezsiniz.” (Haber Merkezi)

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