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“ADALET İSTİYORUZ”

Çorum Kadın Meclisi, 4 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığını iddiasıyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

“ADALET İSTİYORUZ”

Çorum Kadın Meclisi, 4 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığını iddiasıyla ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 20:22
“ADALET İSTİYORUZ”

Olayın 30 Mayıs’ta Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldiğini belirten Kadın Meclisi üyeleri, parkta 4 yaşında bir çocuğun kaçırılarak 2 erkek 2 kadın tarafından cinsel istismara uğradığını söylediler. Ekin Caddesi’nde bir araya gelen Kadın Meclisi üyelerinin basın açıklamasına istismara uğradığı iddia edilen çocuğun annesi Yasemin B. de katıldı.

Kadın Meclisi üyeleri adına konuşan Sema Nur Çetintaş şunları söyledi.

“Bizler, Çorum Kadın Meclisi üyeleri olarak, henüz 4 yaşında istismara uğrayan B. B. ve ailesi için adalet istiyoruz. Şüpheliler derhal tutuklanmalı; çocuğun üstün yararı esas alınarak adil, tarafsız ve etkin yargılama süreci başlatılmalıdır. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen şüphelilerin ifadelerinin dahi alınmadığını biliyoruz. İstismarcıların sokaklarımızda, parklarımızda serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz.
Devlet, çocukların korunması, istismarın önlenmesi ve istismarcıların cezalandırılmasıyla mükelleftir. Burada bir kez daha hatırlatıyoruz: Çocuk Koruma Kanunu ve Lanzarote Sözleşmesi eksizsiz ve etkin uygulanmalıdır. Çocuklara yönelik her türlü şiddet ve sömürü önlenmeli, çocuklar korunmalı ve güçlendirilmelidir. Çocuklara yönelik suçların failleri haksız indirimlerden yararlanmamalı, caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. İstismarcısıyla yüzleştirileceği duruşmadan iki gün önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren dokuz yaşındaki Y. K.’yı unutmadık. Çocuk ve ailesi, yargılamanın her aşamasında travmatik sonuçlar doğurabilecek uygulamalardan korunmalıdır.
Kadın Meclisleri olarak B.B. ve ailesinin adalet mücadelesinde yanlarındayız. Çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz. Çocukların güldüğü, kadınların yaşadığı bir dünya için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 18.06.2019 20:26
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