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“Adalet, ekmek ve su gibi temel bir ihtiyaç”

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Adliye önünde bir tören düzenlendi. 

Güncel 05.04.2022, 15:02
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“Adalet, ekmek ve su gibi temel bir ihtiyaç”

Çorum Barosu tarafından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.
Törende bir konuşma yapan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, her sene 5 Nisan Avukatlar Günü kutlamaları sebebiyle çeşitli etkinlikler organize edildiğini belirterek, “Bu sene ise 81 Baro, Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bir araya gelerek tüm baroların ortak katılımıyla bir deklarasyon yayınladık. Yayınladığımız bu deklarasyonun başlıkları; yargı bağımsızlığı, avukata yönelik şiddet, çoklu Baro uygulaması, avukatlık ücretlerindeki sorunlar, kamu avukatlarının sorunları, ihtiyaç durumu gözetilmeden açılan hukuk fakülteleri, bağlı çalışan avukatların ve stajyer avukatların sorunları, avukat ve vatandaşların adalete erişimde karşılaştığı engeller bulunmaktadır” dedi.

Adaletin ekmek ve su gibi temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kalıpçı, “Adalet duygusu yaygın ve ayrım gözetmeden eşit uygulanırsa amacına ulaşmış olur. Adaletin tecellisinde büyük katkıları bulunan, yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlar, bağımsız yargının ve çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz unsurlarıdır” ifadelerini kullandı.
Geçmişten günümüze var olmuş tüm hukuk sistemlerinde, sistemlerin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde avukatların etkili rol oynadığını ifade eden Kalıpçı, konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Avukatlar mevcut hukuk sisteminde öngörülmemiş bir problem ortaya çıktığında bunu hukuk sistemine ve kamuoyuna taşıyarak hukukun gelişmesine öncülük ve aracılık eder. Avukatlık mesleği bu haliyle yargı sisteminin en geniş kapsamlı ve geliştirici unsurudur. 
Avukatlar toplumlarının aynasıdır. Bu sözden yola çıkarak mutlu bir toplum isteniyorsa o toplumun hukuki sorunlarını çözen mekanizmalar arasında her türlü düzenleme ve geliştirmeyi yapan avukatlarımız gerekli sosyal haklara ve iyi bir yaşam kalitesine kavuşturulmalıdır. Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir vatandaşı savunmasız bırakmayacağız.
Tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyoruz. Mesleğini icra ederken bu uğurda can veren tüm avukatlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.” (Yusuf ÇINAR) 
 

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