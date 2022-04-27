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“Adalet bir kez daha katledildi”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Gezi davasında verilen cezaları protesto etti. 

Güncel 27.04.2022, 18:54
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Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen kitlesel basın açıklamasında karara tepki gösterilirken, sık sık “Gezi umuttur, umut yargılanamaz”, “Her yer Taksim, her yer Gezi” sloganları atıldı.
Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını okuyan DİSK İl Temsilcisi Hikmet Aydın, Gezi direnişiyle ilgili görülen davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman’ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye ise 18 yıl hapis cezası verildiğine dikkat çekti. 
Gezi davası kararı ile adaletin bir kez daha katledildiğini, ülke tarihine kapkara bir sayfa daha eklendiğini belirten Aydın, “Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak,  tamamen kurgu iddianamelere milyonların direnişi Gezi’yi lekelemeye dayanan, kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı şiddetine karşı kullanılan maskeyi, deniz gözlüğünü, sargı bezini delil sayan bu kararı kabul etmiyoruz” dedi.
Bugüne kadar 20 hâkimin değiştiği davanın Gezi’den, Gezi’nin değerlerinden intikam alma aracına dönüştürüldüğünü dile getiren Aydın, açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Her şey 2013 yılının bir bahar günü ‘üç, beş ağaç’ başlamıştı. Ancak İstanbul’un son yeşil alanlarından birisinin daha betonlaştırılmasına karşı çıkanlara reva görülen amansız şiddete duyulan tepki milyonların eşitlik, özgürlük ve demokrasi talebi ile birleşerek o ağaçların yeşeren dalları gibi kısa sürede tüm ülkeyi sarıp sarmaladı.
Demokrasiye, adalete, özgürlüğe susamış her yaştan, her kimlikten, her düşünceden, her inançtan, her meslekten milyonlar dayanışmayı, karşılıklı saygı ve sevgiyi, kardeşliği temel alan bir toplumsal direnişe, Gezi’ye imza attılar.

“GEZİ’NİN DEĞERLERİNDEN İNTİKAM 
ALMA ARACINA DÖNÜŞTÜRDÜLER”
Gezi, kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, ayrımcılıktan beslenenler için elbette ki en büyük tehditti. Bunun için İstanbul’un son yeşil alanlarından birine sahip çıkmak için vatandaşlık görevini yapanların şahsında Gezi’nin değerlerini hedef almaktan vazgeçmediler.
Bitmeyen bir nefret silsilesi yarattılar. Hem 2014 yılında hem de 2019 yılında açılan davalarda tüm yargılananlar beraat etmesine rağmen siyasi iktidarın dayatması ile oluşturulan kurgu iddianamelerle yeni bir dava yarattılar. Bugüne kadar 20 hâkimin değiştiği davayı Gezi’den, Gezi’nin değerlerinden intikam alma aracına dönüştürdüler.
Sonuçta, birisi daha önce iktidar partisinden milletvekili aday adayı olmak üzere 3 hâkimden oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararla 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala’ ya ağırlaştırılmış müebbet hapis, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ekmekçi’ye ise 18’er yıl hapis cezası verilmiştir.
Tüm kamuoyu çok iyi biliyor ki; Gezi hakkındaki karar mahkemede değil, çok daha önce iktidar tarafından siyasi olarak verilmiştir.
Gezi, karanlığa mahkûm edilmek istenen bu ülkenin aydınlık geleceğidir.
Gezi, suskunluğa mahkûm edilmek istenen bu ülkenin nefesidir.
Gezi,  tüm farklılıklarına rağmen bu ülkede demokrasiden, adaletten kardeşlikten, barıştan yana olanların çok sesli korosudur. Öyle de kalacaktır.
Hiçbir lekeleme çabası, hiçbir hukuksuz karar bu gerçeği değiştirmeye yetmeyecektir.
Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak, tamamen kurgu iddianamelere milyonların direnişi Gezi’yim lekelemeye dayanan, kolluk kuvvetlerinin gaz bombalı şiddetine karşı kullanılan maskeyi, deniz gözlüğünü, sargı bezini delil sayan bu kararı kabul etmiyoruz.” (Taner ŞİMŞEK) 
 

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