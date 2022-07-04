“Adalet, barış ve özgürlük istiyoruz”

Tarihe kara bir leke olarak geçen, büyük acıların yaşanmasına neden olan Çorum olaylarının 42. yıldönümü nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile Alevi Kültür Merkezi Derneği tarafından anma programı düzenlendi.

Etkinlikte Alevi Kültür Merkezi Derneği adına Yıldız Şahin ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy birer açılış ve selamlama konuşması yaptı.

Dede Nurettin Aksoy’un “çerağ uyarma”sı ile başlayan programda Emine Özten yönetimindeki semah ekibi gösteri sundu.

Panel ve serbest kürsü bölümünde ise; olayları bizzat yaşayan Av. Sadık Eral, “Bütün acılarımıza bütün yaşadıklarımıza rağmen, biz hayatta intikamcı olmadık. Kinci olmadık. Çorum’da her ne kadar yaşananlar bir mezhep kavgası olarak belirtilmişse de, Çorum’da yaşanan bu katliam nedeni ile alevisi ile sünnisi ile bütün Çorumlular bu olayın mağdurudur. Bu olayları tekrar anarken unutturmayacağız derken hedefimiz şu. Biz acılarını bal eyleyen insanlarız. Biz acılarımızı yaşadıklarımızı bilince dönüştüren, o bilinci eyleme dönüştüren bu ülkede herkesin barış içerisinde kardeşçe yaşayacağı bir toplumu kurmak isteyen insanlarız” dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal ise, “Maraş, ardından Çorum ama Maraş’tan öncede Sivas, oradan Malatya ve 1980 ihtilali. Aslında bu bütün katliamların birer politik katliamlar olduğunu net bir şekilde söyleyelim. O gün ki devlet yetkililerinin o gün ki biraz önce söylediğim CIA’nın, Amerika’nın parmağının olduğunu net bir şekilde bilelim” ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez de Çorum’da yaşanan acının başka yerlerde de devam ettiğini kaydederek, “Biz bu şehrin insanları, başka şehrin insanları kendi değerlerimizi, kendi varlığımızı, birliğimizi asla kaybetmememiz lazım. İnsanın doğuştan gelen haklarına kim ki tenezzül ediyorsa, onun yaşamasını sağlamıyorsa, onlara karşı hep birlikte mücadele vermek zorundayız. Mesele alevi olmak, sünni olmak, dinli olmak, dinsiz olmak değildir. Mesele, insan olabilmektir” şeklinde konuştu.

Etkinliğe; Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çankaya, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, CHP İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları temsilcileri, İl-İlçe yöneticileri, Emek Partisi yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)

