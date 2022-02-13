Adalet Bakanlığı, o iddiaları yalanladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından “Çorum Cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar” şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kadın hükümlü/tutukluların bulunduğu kısım ve odalarda sadece kadın personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Kadın hükümlü/tutuklularla ilgili yapılacak iş ve işlemler, kadın personel nezaretinde yapılmakta olup, odalara sadece fazla eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurları girmiştir. Erkek personelin odalara sayım ve arama gibi nedenlerle girdiği iddiaları kamuoyunu yanıltmaya ve algı oluşturmaya yönelik olup, gerçek dışıdır.” (AA)

