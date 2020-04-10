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Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki koronavirüs tedbirlerini 30 Nisan'a kadar uzattı

Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.

Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki koronavirüs tedbirlerini 30 Nisan'a kadar uzattı

Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.

10 Nisan 2020 Cuma 22:21
Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki koronavirüs tedbirlerini 30 Nisan'a kadar uzattı

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında 30 Nisan'a kadar uzattı.

Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Nisan'a kadar ertelendi.

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