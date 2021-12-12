Adalet Bakanı Gül ile İsmet Yılmaz ve Cahit Özkan’a ziyaretlerde bulunuldu

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundular.

Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve diğer heyet üyeleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü TBMM’de ziyaret ettiler. Ardından, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekili Cahit Özkan’a ziyaretlerde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

