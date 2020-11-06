Adalet Bakanı Gül Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Gül, temaslarda bulunmak için geldiği Çorum'da İzmir'deki depremde yakınlarını kaybeden aile ile görüşüp başsağlığı dileklerini iletmesinin ardından Vali Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Gül'e Çiftçi, kent hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Abdulhamit Han Camisi'nde cuma namazını kılan Gül, daha sonra Çorum Belediye Belediye Başkanı Aşkın'a ziyarette bulundu.