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Adalet Bakanı Gül bugün Çorum’da
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bugün Çorum’a geliyor.
Güncel 06.11.2020, 00:10
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Bakan Gül’ün bugün saat 11.00’de İzmir depreminde hayatını kaybeden Çorumlu Yücel ailesinin Bahabey Caddesi’nde bulunan evine taziye ziyaretinde bulanacağı ve saat 11.30’da Çorum Valiliği’ni ziyaret ederek Cuma Namazı’nı Abdülhamit Han Camii’nde kılacağı öğrenildi.
Bakan Gül yemeğin ardından saat 15.00’de Belediye, 15.30’da Adliye, 16.00’da Baro ziyaretinin ardından saat 16.30’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek ilimizden ayrılacak.
(Haber Merkezi)
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