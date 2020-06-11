Son Dakika
Adalet Bakanı Gül Bekir Şahin’i kutladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine seçilen ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle mazbata alıp, cübbe giyerek görevine başlayan hemşehrimiz Bekir Şahin’i ziyaret etti.
Güncel 11.06.2020, 19:15
119
Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı görevini yürütürken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bekir Şahin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Adalet Bakanı Gül, kendisine yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
Hemşehrimiz Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Gül’e nazik davranışı için teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 11 Haziran 2020
|İmsak
|03:05
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:44
|Akşam
|20:18
|Yatsı
|22:06