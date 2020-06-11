Adalet Bakanı Gül Bekir Şahin’i kutladı

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı görevini yürütürken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bekir Şahin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Adalet Bakanı Gül, kendisine yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Hemşehrimiz Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Gül’e nazik davranışı için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)