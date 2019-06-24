Ada Koleji‘nden Türkiye derecesi

1 milyon 9 bin 260 öğrencinin başvuru yaptığı sınavda M.A. Eğitim Kurumları, Özel Çorum Ada Koleji öğrencilerinden Ahmet Kağan Maz, tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye derecesi yaptı . Ayrıca Ada Koleji 8. sınıf öğrencilerinin % 25 ‘i de Türkiye ‘de %2’lik dilime girerek üstün başarı sağladı.

Sınavla öğrenci alacak okullara ilişkin yayımlanan kılavuzda Türkiye genelinde 303 ‘ü fen lisesi , 89’u sosyal bilimler lisesi, 228’i Anadolu lisesi, 297’si imam hatip lisesi , 26’sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943’ü proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam 1366 ortaöğretim kurumunun merkezi sınavla öğrenci alacağı duyurulmuştu

Türkiye derecesi yapan Ahmet Kağan Maz, çok mutlu olduğunu belirtirken, başarının düzenli çalışmaktan geçtiğini ifade etti ve emeği geçen öğretmenleri ile okul yönetimine teşekkürlerini iletti .

Ada Koleji Ortaokul Müdürü Hayrullah Layık ise, sistemli ve düzenli çalışmanın başarıyı peşinden getireceğini ifade ederek, “Sene boyunca uzman öğretmen kadromuzla her öğrencimize özel programlı ve başarı odaklı, birebir çalışmalar yaptırdık. Tesadüfe yer bırakmadık ve sonuç ortada. Türkiye derecesi yapan değerli öğrencimiz Ahmet Kağan Maz’ı ve üstün başarı sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Hayrullah Layık “Birlikte, Güvenle, Geleceğe” sloganını da tekrarladı.

Ada Koleji Ortaokul Müdürü Hayrullah Layık

(Haber Merkezi)