Ada Koleji’nden dil gecesi
Özel Çorum Ada Koleji Anaokulu ve İlkokul öğrencilerinin hazırladığı Dil Gecesi programı okul kurucularından Elvan Duru, Şenol Akgöz, Okul Müdürü Ahmet Çek, öğrenci velileri, öğretmenler ve davetlilerin katılımı ile Belediye Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Güncel 08.07.2022, 20:43
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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda anaokulu ve ilkokul öğrencilerin bin bir emekle hazırladıkları tamamı İngilizce ve Almanca olarak sahnelenen dünya klasiği olan; Goldılocks And Three Bears, The Ugly Ducklıng, Jack And The Beanstalk, The Lıon And The Mouse, Sleepıng Beauty, The Ant And The Grasshopper, Snow Whıte, The Lıttle Mermaıd, Puss In Boots, The Cıty Mouse And The Country Mouse ve Cınderella gösterileri gerçekleştirildi.
Öğrenciler Colors ve Pinacchio şarkılarıyla ise izleyenlere performansları ile eşsiz bir gece yaşattı.
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