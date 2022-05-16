Ada Koleji “Antik Mısır” Resim Sergisi düzenledi

İlimizin gözde alışveriş ve eğlence merkezi olan AHL Park AVM’de önceki gün düzenlenen “Antik Mısır” sergisinin açılışına Ada Koleji Müdürü Ahmet Çek, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 3 bin 300 yıllık bir tarihi geçmişi bulunan Mısır uygarlığı ile tarihte ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı Hitit Uygarlığından yola çıkarak okulun Resim Kulübü öğrencilerinin hazırladığı serginin açılışına katılanlara ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ahmet Çek, kolej olarak öğrencilerin akademik yönden gelişimi yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanda da gelişimine özel önem verdiklerini bildirdi.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapılarak gezildi. Açılışın ardından Ada Koleji Kurumsal İletişim Yöneticisi Esra Estetik tarafından katılımcılar eserler hakkında bilgilendirildi. Ayrıca öğrenciler tarafından da çeşitli gösteriler sunuldu.



(Volkan SINAYUÇ)

