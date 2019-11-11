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“Açtığı yolda yılmadan ve yorulmadan gideceğiz”

Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılı nedeniyle bir anma töreni yapıldı.

“Açtığı yolda yılmadan ve yorulmadan gideceğiz”

Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yılı nedeniyle bir anma töreni yapıldı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:14
“Açtığı yolda yılmadan ve yorulmadan gideceğiz”

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı’na Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü Hakan Şahindoğan, Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Özden Sak, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, okul bahçesinde yer alan Atatürk Büstüne çelenklerin sunulması, siren eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlandı. Daha sonra okul konferans salonunda devam edildi. Programın açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma savaşının yanında iyi bir devlet adamı, iyi bir lider olduğunu belirtti. Bahçeşehir Koleji öğretmen ve öğrencileri olarak O’nun açtığı yolda yılmadan ve yorulmadan gideceklerini söyledi.

Programın devamında 10 Kasım Atatürk’ün aramızdan ayrılması ile ilgili belgesel ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam edildi.

Öğrencilerin gösterileri arasında zeybek eşliğinde “Son Mektup “şiiri seslendirildi. Atamızın çok sevdiği “Fikrimin İnce Gülü” şarkısı eşliğinde vals gösterileri, lirik dans, okul müzik öğretmenlerinin hazırladığı okul korosunun seslendirdiği müzik parçaları büyük bir beğeni ile gösteriye katılanlar tarafından izlendi. Programa, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı”nın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilerek son verildi.

Ayrıca hafta boyunca okul panolarında Atatürk’ün hayatı ve eserlerini konu alan görseller, derslerde 10 Kasım ve Atatürk konularında bilgilendirme çalışmaları ile devam edeceği bilgisi okul yönetimince paylaşıldı. (Haber Merkezi)

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