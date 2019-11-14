“Açlık-yoksulluk intiharları iktidarın sorumluluğundadır”

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren vatandaşların çareyi hayatlarına son vermekte bulduğunu belirten Yaşar, “Son günlerde yaşanan toplu ölümlerde, intiharların ekonomik nedenlerinin ön plana çıktığı bilinmektedir. İstanbul Fatih'te 4 kardeşin yaşamlarına son vermelerinin ardından bir facianın da Antalya Konyaaltı’nda meydana gelmesi ile Gaziantep’te Saadet H. öğretmenin intihar etmesi ülkemizin içine düştüğü ekonomik yıkıntının korkunçluğunu göstermektedir” dedi.

İntihar olaylarının elbette tek bir nedeninin bulunmadığını ancak ülkenin siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyolojik yapısındaki dönüşümün büyük etkisinin bulunduğunu kaydeden Yaşar, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Dört kardeşin dördünde de aynı ruhsal sorunlar, depresyon vb. vardı demek zor; ama dördünü de aynı ölçüde yakan yoksulluğu; maddi sıkıntıları, ödenemeyen kirası, kesilen elektriği ve birikip altından kalkılamaz hale gelen borçları görmek zor değildir.

İntihar söz konusu olduğunda kestirmeden bir nedene bağlamak doğru olmasa da ekonomik sıkıntıların ailelerin ve bireylerin yaşamında derin travmalar oluşturduğu kesindir.

İntiharların yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, borç ve çalışma koşullarından kaynaklandığının farkındayız.

Küçülen ekonomi, tarihi zirvelerine yükselmiş olan işsiz sayısı, yüksek seyreden enflasyon, bankacılık sisteminde yaşanan ödenemeyen krediler sorunu, iflaslar, konkordatolar vs sorunların büyük bölümü toplumun temel sorunları olmaya başladı.

Bugün açık bir şekilde görülmektedir ki ülkemiz işsiz, mutsuz, kaygılı ve gelecekten umutsuz insanlar ülkesi haline getirilmiştir.

Emekçiler; grev, toplu sözleşme ve sendikal örgütlenme ve kendilerini korumak için mücadele yöntemlerini dikkate almalıdır.

Yoksullaşmakta olan emekçilerin ekonomik ve istihdam soruna çözüm yaratılmalıdır. Yurttaşlar hayat pahalılığı ile mücadele etmekte zorlanmakta ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler giderilmelidir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; intiharların, açlık-yoksulluk intiharları olduğuna dikkat çekiyoruz, emekçilerin yaşam hakkını elinden alan bir rant düzenine karşı tüm yurttaşları sendikal mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)