“Açlık sınırının altında yaşamayı hak etmiyoruz”

Türk-İş araştırmasının 2022 Mayıs ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 6.017,85 TL’ye, yoksulluk sınırının ise 19.602,14 TL’ye çıktığını belirten Çam, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Mayıs ayı verilerine göre ortalama memur maaşı 6,623 liradır.

Yıllardır toplu sözleşmelerde başarı ve kazanım nidaları atanların memuru getirdiği son nokta açlıktır. Ancak bu bir kader değil, ne yazık ki kamu çalışanlarının tercihinin bir sonucudur” dedi.

Her toplu sözleşmede telafi edilmeyen kayıpların, enflasyon altında kalan buçuklu artışların, ikinci altı aylık dönemde maaşa yansımadan fazlasıyla vergiye kesilen ücretlerin sonucu olduğunu kaydeden Çam, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“2022 yılının ilk altı aylık dönemi için alınan %7.5'lik artış ilk aydan erimiş, sadece dört aylık enflasyon% 31.7 olmuştur. Kamu görevlileri ve emeklileri şimdiden %24 alacaklı hale gelmiştir. Mayıs ve Haziran enflasyonu açıklandığında bu kayıplar daha da artacaktır.

Toplu sözleşme gereği ikinci altı ayda verilecek olan enflasyon farkı memur ve emeklilerinin kayıplarını karşılamayacaktır. Kaldı ki hissedilen enflasyon ile açıklanan TÜİK enflasyonu arasında çok büyük farklılık vardır.

Ocak ayından itibaren oluşan kayıplar öncelikle telafi edilmelidir. Temmuz ayında verilecek olan enflasyon farkının ve toplu sözleşme gereği ikinci altı ay için verilecek olan %7'lik artışın dışında memur ve emeklilerini gerçek enflasyona karşı koruyacak ek zam şarttır!

Kamu çalışanları ve emeklileri yoksulluk sınırının üzerinde, refah bir şekilde yaşamayı hak ederken açlık sınırının altında yaşamayı hak etmiyor. Tüm kamu görevlilerini Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu çatısı altında toplanmaya, insan onuruna yaraşır ücretleri alabilmeniz için birlikte sendikal mücadeleye davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)

